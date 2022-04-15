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Пентагон подтвердил, что российский флагманский крейсер затонул из-за украинского ракетного удара

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Пентагон подтвердил, что российский флагманский крейсер затонул из-за украинского ракетного удара

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 14-го апреля, как известно, затонул флагман российского черноморского флота крейсер "Москва". Россия официально не признала, что это произошло из-за попадания украинских ракет "Нептун", но эту информацию подтверждает Пентагон.

"Две украинские ракеты "Нептун" поразили "Москву" - российский флагман в Черном море - в начале этой недели, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник по оборонному ведомству США.

В более подробной оценке американского чиновника отмечено, что удар и последующее затопление корабля стали результатом украинской ракеты", - говорится в сообщении.

Также по некоторым данным известно, что из более полутысячи членов экипажа спастись удалось менее двадцати.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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