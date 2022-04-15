Пентагон подтвердил, что российский флагманский крейсер затонул из-за украинского ракетного удара

Вчера, 14-го апреля, как известно, затонул флагман российского черноморского флота крейсер "Москва". Россия официально не признала, что это произошло из-за попадания украинских ракет "Нептун", но эту информацию подтверждает Пентагон.

"Две украинские ракеты "Нептун" поразили "Москву" - российский флагман в Черном море - в начале этой недели, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник по оборонному ведомству США. В более подробной оценке американского чиновника отмечено, что удар и последующее затопление корабля стали результатом украинской ракеты", - говорится в сообщении.

Также по некоторым данным известно, что из более полутысячи членов экипажа спастись удалось менее двадцати.