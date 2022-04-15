Группировка Восток нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники россиян
Подбитая техника и утилизированные оккупанты
Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчитывается о проделанной работе 15-апреля. Защитниками Украины была отбита одна вражеская атака, удалось ликвидировать технику и живую силу россиян:
- личного состава – 22;
- танков – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- АО – 1;
- БПЛА – 2;
- специальная техника – 1.
Это стало возможным благодаря артиллерийскому огневому поражению по скоплению личного состава и техники.
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Источник:Фейсбук
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