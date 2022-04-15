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Группировка Восток нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники россиян

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(2 голосов)

Подбитая техника и утилизированные оккупанты

Группировка Восток нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники россиян

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчитывается о проделанной работе 15-апреля. Защитниками Украины была отбита одна вражеская атака, удалось ликвидировать технику и живую силу россиян:

  • личного состава – 22;
  • танков – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • АО – 1;
  • БПЛА – 2;
  • специальная техника – 1.

Это стало возможным благодаря артиллерийскому огневому поражению по скоплению личного состава и техники.

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В статье: война с Россией
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