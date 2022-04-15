Украина запросила у США противокорабельные ракеты для открытия нового фронта. Штаты отреагировали

Американское издание New York Times сообщает о том, что Украина обратилась к США с запросом о новом вооружении, которое позволит открыть новый фронт в войне с россией и отразить нападение.

Как отмечает источник, Украина запросила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны. Штаты уже отреагировали и включили средства для вооружения береговой обороны в ранее объявленный пакет помощи на 800 миллионов долларов.

Напомним, что ранее Пентагон подтвердил информацию о том, что крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун".