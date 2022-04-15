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Украина запросила у США противокорабельные ракеты для открытия нового фронта. Штаты отреагировали

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А также вооружение береговой обороны

Украина запросила у США противокорабельные ракеты для открытия нового фронта. Штаты отреагировали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Американское издание New York Times сообщает о том, что Украина обратилась к США с запросом о новом вооружении, которое позволит открыть новый фронт в войне с россией и отразить нападение.

Как отмечает источник, Украина запросила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны. Штаты уже отреагировали и включили средства для вооружения береговой обороны в ранее объявленный пакет помощи на 800 миллионов долларов.

Напомним, что ранее Пентагон подтвердил информацию о том, что крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун".

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В статье: война с Россией
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Источник:
New York Times

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