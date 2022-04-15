Украина запросила у США противокорабельные ракеты для открытия нового фронта. Штаты отреагировали
А также вооружение береговой обороны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американское издание New York Times сообщает о том, что Украина обратилась к США с запросом о новом вооружении, которое позволит открыть новый фронт в войне с россией и отразить нападение.
Как отмечает источник, Украина запросила у США противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны. Штаты уже отреагировали и включили средства для вооружения береговой обороны в ранее объявленный пакет помощи на 800 миллионов долларов.
Напомним, что ранее Пентагон подтвердил информацию о том, что крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун".
Популярное сейчас
- Представитель президента Украины заявил, что россия может официально объявить войну нашей стране
- Польша готова к войне с россией - МИД
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году
- 00:20 Украинские Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
- 23:39 Украинские Зеленский провел разговор с Макроном. Главная тема – расследование российских преступлений и сопротивление украинцев