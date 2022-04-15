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Спикер Минобороны Украины: У разведок нет информации о намерении россии применить ядерное оружие

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Но надо все равно быть готовым к худшему сценарию

Спикер Минобороны Украины: У разведок нет информации о намерении россии применить ядерное оружие

Фото из открытых источников

UA-Футбол
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Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник обнародовал данные украинской и зарубежной разведок о возможности применения россией оружия массового поражения.

"Украинская разведка и разведки иностранные не имеют информации о том, что россия намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности, ядерное", - сказал Мотузняк.

Добавим, что ранее США заявляли о том, что не относятся легкомысленно к угрозе ядерного удара со стороны россии.

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В статье: война с Россией
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