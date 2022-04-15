Спикер Минобороны Украины: У разведок нет информации о намерении россии применить ядерное оружие
Но надо все равно быть готовым к худшему сценарию
Фото из открытых источников
Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник обнародовал данные украинской и зарубежной разведок о возможности применения россией оружия массового поражения.
"Украинская разведка и разведки иностранные не имеют информации о том, что россия намерена использовать против Украины оружие массового уничтожения, в частности, ядерное", - сказал Мотузняк.
Добавим, что ранее США заявляли о том, что не относятся легкомысленно к угрозе ядерного удара со стороны россии.
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Источник:Телеграм
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