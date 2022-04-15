После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения
Попытка мести за "Москву"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, пятнадцатого апреля, около 16.30 российские войска обстреляли ракетными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район города Харькова.
Прокуратура Харьковской области сообщает о десяти погибших и 35-ти раненых. Поврежден и разрушен ряд жилых домов.
По факту атаки и смертей людей начато расследование.
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Источник:Труха
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