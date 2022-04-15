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После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения

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Попытка мести за "Москву"

После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, пятнадцатого апреля, около 16.30 российские войска обстреляли ракетными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район города Харькова.

Прокуратура Харьковской области сообщает о десяти погибших и 35-ти раненых. Поврежден и разрушен ряд жилых домов.

По факту атаки и смертей людей начато расследование.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Труха

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