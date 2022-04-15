На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага
Защитники Украины знают свое дело
Операция объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях продолжает защищать украинскую землю от российского захватчика.
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих силами ООС в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и еще один захватили.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Добавим, что ранее суточный отчет представила группировка "Восток", которая также накрыла огнем скопление вражеской техники.
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