  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага
В тренде

На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага

Общие новости
(1 голосов)

Защитники Украины знают свое дело

На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага

UA-Футбол
Новина українською

Операция объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях продолжает защищать украинскую землю от российского захватчика.

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих силами ООС в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и еще один захватили.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее суточный отчет представила группировка "Восток", которая также накрыла огнем скопление вражеской техники.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...