На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага

Операция объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях продолжает защищать украинскую землю от российского захватчика.

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих силами ООС в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР и еще один захватили.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее суточный отчет представила группировка "Восток", которая также накрыла огнем скопление вражеской техники.