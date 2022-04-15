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Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов

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Президент говорит, что будем избивать их больше

Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский попытался ответить на вопрос, когда закончится война. По мнению главы государства, ключевую роль в этом плане будут играть два направления – фронт и санкции:

"Успехи наших военных на поле боя действительно весомые. Исторически значимые. Но еще не достаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше.

Санкции против россии очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные. Более разрушительные.

Именно на этих двух направлениях и определяется, сколько продлится война", - сказал президент.

Также Зеленский в очередной раз призвал мир отказаться от российских энергоносителей:

"Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против россии и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война. Демократический мир должен определиться с тем, что деньги россии за энергоресурсы – это на самом деле деньги на разрушение демократии".

Президент сообщил, что деоккупировано уже 918 населенных пунктов – разного масштаба, но одинаково значимых для Украины. Также глава государства рассказал о нюансах отопительного сезона и энергетического обеспечения страны, отметил очередных героев Украины и затронул тему вступления в Евросоюз.

Все это – в видеообращении.

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В статье: война с Россией
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