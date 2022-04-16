Петраков назвал заявку на сборы, Шахтер потеряет легионера. Главные новости за 15 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15-е апреля.

Совсем скоро стартует первый сбор украинской сборной в рамках военного времени. Начнется он 29-го апреля, а соберется коллектив Петракова в Словении. Наставник "сине-желтых" вызвал 25 футболистов, которые играют в рамках украинского чемпионата. Легионеры присоединятся позже. В списке есть два дебютанта - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк. Полный список доступен здесь . Сборная Украины намерена провести четыре спарринга.

Увы, но многие легионеры покинут украинские команды. Одним из них станет бразилец Фернандо, слухи о трансфере которого появились в пятницу. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо передает, что нападающий "Шахтера" перейдет летом в "Зальцбург", где заменит ушедшего на повышение Карима Адейми. Переговоры на финальном этапе, однако сумму трансфера источник не называет. В текущем сезоне на счету Фернандо восемь голов и две голевые передачи в 14-ти играх.

Днепровский "Днепр-1" планирует выручить серьезную сумму за Артема Довбика. Как сообщил в пятницу журналист Игорь Цыганык, руководство команды установило ценник на лучшего бомбардира УПЛ в 20 миллионов евро. Портал TransferMarkt, к примеру, оценивает Артема в пять миллионов. И если раньше Довбика связывали с возможным переходом в "Динамо", то сейчас становится понятно, что в военное и послевоенное время украинский чемпион такую сумму не потянет. По словам Цыганыка, подписать Довбика летом может "Торино".

Самая неожиданная футбольная новость дня пришла из Англии. За сутки до старта 33-го тура АПЛ "Бернли" принял решение уволить своего тренера Шона Дайча. Коллектив из графства Ланкашир идет на 18-м месте в зоне вылета, однако все еще имеет шансы на спасения. От 17-го "Эвертона" их отделяет четыре бала. Судя по всему, причиной увольнения Дайча стали плохие результаты в марте - "Бернли" проиграл пять игр из шести. Шон тренировал "бордовых" на протяжении девяти лет и был главным тренером-долгожителем АПЛ. Теперь лидерство за менеджером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.