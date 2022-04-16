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Петраков назвал заявку на сборы, Шахтер потеряет легионера. Главные новости за 15 апреля

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Цена на Довбика, неожиданное увольнение в АПЛ и победы миланских клубов - сводка главных новостей за пятницу

Петраков назвал заявку на сборы, Шахтер потеряет легионера. Главные новости за 15 апреля

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15-е апреля.

Александр Петраков определился с игроками на ближайшие сборы

Совсем скоро стартует первый сбор украинской сборной в рамках военного времени. Начнется он 29-го апреля, а соберется коллектив Петракова в Словении. Наставник "сине-желтых" вызвал 25 футболистов, которые играют в рамках украинского чемпионата. Легионеры присоединятся позже. В списке есть два дебютанта - Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк. Полный список доступен здесь. Сборная Украины намерена провести четыре спарринга.

Еще один легионер "Шахтера" летом покинет команду

Увы, но многие легионеры покинут украинские команды. Одним из них станет бразилец Фернандо, слухи о трансфере которого появились в пятницу. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо передает, что нападающий "Шахтера" перейдет летом в "Зальцбург", где заменит ушедшего на повышение Карима Адейми. Переговоры на финальном этапе, однако сумму трансфера источник не называет. В текущем сезоне на счету Фернандо восемь голов и две голевые передачи в 14-ти играх.

"Днепр-1" хочет выручить за Артема Довбика 20 миллионов

Днепровский "Днепр-1" планирует выручить серьезную сумму за Артема Довбика. Как сообщил в пятницу журналист Игорь Цыганык, руководство команды установило ценник на лучшего бомбардира УПЛ в 20 миллионов евро. Портал TransferMarkt, к примеру, оценивает Артема в пять миллионов. И если раньше Довбика связывали с возможным переходом в "Динамо", то сейчас становится понятно, что в военное и послевоенное время украинский чемпион такую сумму не потянет. По словам Цыганыка, подписать Довбика летом может "Торино".

АПЛ потеряла главного тренера-долгожителя

Самая неожиданная футбольная новость дня пришла из Англии. За сутки до старта 33-го тура АПЛ "Бернли" принял решение уволить своего тренера Шона Дайча. Коллектив из графства Ланкашир идет на 18-м месте в зоне вылета, однако все еще имеет шансы на спасения. От 17-го "Эвертона" их отделяет четыре бала. Судя по всему, причиной увольнения Дайча стали плохие результаты в марте - "Бернли" проиграл пять игр из шести. Шон тренировал "бордовых" на протяжении девяти лет и был главным тренером-долгожителем АПЛ. Теперь лидерство за менеджером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

"Интер" и "Милан" синхронно победили

Стартовал 33-й тур Серии А. Два лидера чемпионата, а также соседи по городу, "Милан" и "Интер", провели свои матчи против аутсайдеров сезона и добыли синхронные победы. Коллектив Симоне Индзаги забил трижды в ворота "Специи", пропустив при этом всего раз. За "орлят" один тайм отыграл Виктор Коваленко. Что касается "россонери", то они обыграли "Дженоа" со счетом 2:0 - голы забивали Леау и Мессиас. Оба миланских клуба сохранили за собой лидерство, набрав 71 ("Милан") и 69 ("Интер") балов. У "нерадзурри", к слову, есть игра в запасе. Во вторник миланское дерби состоится в рамках кубка Италии.

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