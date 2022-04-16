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Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против России

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(1 голосов)

За каждого должна быть месть

Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что по данным украинских чиновников с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.

В то же время, ранены еще около 10 тысяч украинских бойцов. Зеленский добавил, что "трудно сказать, сколько из них выживет".

Напомним, что украинские военные отразили атаки врага в Киевской, Черниговской, Сумской областях и заставили оккупантов отступить с этих территорий. Сейчас самые жестокие бои ведутся за Донбасс, а также за Слобожанщину.

Отметим, что российских оккупантов погибло в разы больше – около 20 тысяч. Часть из них еще находятся в Украине, и пока их собратья не планируют забирать тела погибших.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
CNN

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.04.2022 в 08:54
Земля їм пухом. Та вічна пам'ять ГЕРОЯМ!
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