Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что по данным украинских чиновников с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.

В то же время, ранены еще около 10 тысяч украинских бойцов. Зеленский добавил, что "трудно сказать, сколько из них выживет".

Напомним, что украинские военные отразили атаки врага в Киевской, Черниговской, Сумской областях и заставили оккупантов отступить с этих территорий. Сейчас самые жестокие бои ведутся за Донбасс, а также за Слобожанщину.

Отметим, что российских оккупантов погибло в разы больше – около 20 тысяч. Часть из них еще находятся в Украине, и пока их собратья не планируют забирать тела погибших.