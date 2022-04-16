Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против России
За каждого должна быть месть
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что по данным украинских чиновников с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.
В то же время, ранены еще около 10 тысяч украинских бойцов. Зеленский добавил, что "трудно сказать, сколько из них выживет".
Напомним, что украинские военные отразили атаки врага в Киевской, Черниговской, Сумской областях и заставили оккупантов отступить с этих территорий. Сейчас самые жестокие бои ведутся за Донбасс, а также за Слобожанщину.
Отметим, что российских оккупантов погибло в разы больше – около 20 тысяч. Часть из них еще находятся в Украине, и пока их собратья не планируют забирать тела погибших.
Популярное сейчас
- Петраков назвал заявку на сборы, Шахтер потеряет легионера. Главные новости за 15 апреля
- Цыганык: Кто из легионеров Динамо вернется летом? Возможно, никто
- СМИ: Форвард Шахтера Фернандо продолжит карьеру в сильнейшем клубе Австрии
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 23:55 Украинские Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- 15:34 Украинские Вернидуб - о Зеленском: Мы выбрали достойного человека в президенты
- 00:42 Украинские Зеленский: россия начала войну не 24-го февраля. Российские войска пришли еще в 2014-м году