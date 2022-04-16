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Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США

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Обсудили текущую ситуацию на фронте

Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США

Фото: facebook.com/CinCAFU

UA-Футбол
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом говорится на официальной странице Залужного в фейсбуке.

"Обсудили сложную ситуацию безопастности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины.

Я еще раз отметил актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей.

Поблагодарил генералу Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", - написал Залужний.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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