Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США
Обсудили текущую ситуацию на фронте
Фото: facebook.com/CinCAFU
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом говорится на официальной странице Залужного в фейсбуке.
"Обсудили сложную ситуацию безопастности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины.
Я еще раз отметил актуальных потребностях Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей.
Поблагодарил генералу Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", - написал Залужний.
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