В Ватикане отказались от речи о "братских народах". Вместо этого объявили молитвенную тишину
Еще одна маленькая победа украинского народа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время Крестного шествия в Ватикане отказались от идеи образов украинки и руссиянки как братских народов, пишет Reuters.
С начала недели Ватикан
Оригинальный текст из 200 слов говорил о смерти, потере ценностей, ярости и примирении, несмотря на войну. Но на самой церемонии он был изменен на два предложения: "Столкнувшись со смертью тишина является наиболее красноречивыми словами. Давайте все остановимся в молчаливой молитве, и каждый помолится в своих сердцах за мир во всем мире".
Папа римский Франциск в своей молитве попросил у Бога "позволить современникам пожать руки, чтобы они могли попробовать найти взаимное прощение, разоружить руки, поднятые братом против брата, чтобы согласие могло превзойти ненависть".
С начала войны в Ватикане уже выступали против войны. 25 марта папа Франциск осуждал действия росии, используя слова вторжение, агрессия и жестокость. Попытки москвы убедить Ватикан в "благих целях" и не оккупировать территорию Украины, Франциск отверг.
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