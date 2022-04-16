В Ватикане отказались от речи о "братских народах". Вместо этого объявили молитвенную тишину

Во время Крестного шествия в Ватикане отказались от идеи образов украинки и руссиянки как братских народов, пишет Reuters.

С начала недели Ватикан был вовлечен в споры относительно своей церемонии. В Украине отмечали, что решение назвать Украину и россию "братскими народами" было неподходящим, неоднозначным и не учитывало контекст военной агрессии россии против Украины.

Оригинальный текст из 200 слов говорил о смерти, потере ценностей, ярости и примирении, несмотря на войну. Но на самой церемонии он был изменен на два предложения: "Столкнувшись со смертью тишина является наиболее красноречивыми словами. Давайте все остановимся в молчаливой молитве, и каждый помолится в своих сердцах за мир во всем мире".

Папа римский Франциск в своей молитве попросил у Бога "позволить современникам пожать руки, чтобы они могли попробовать найти взаимное прощение, разоружить руки, поднятые братом против брата, чтобы согласие могло превзойти ненависть".

С начала войны в Ватикане уже выступали против войны. 25 марта папа Франциск осуждал действия росии, используя слова вторжение, агрессия и жестокость. Попытки москвы убедить Ватикан в "благих целях" и не оккупировать территорию Украины, Франциск отверг.