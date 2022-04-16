Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. В ночь с 15 на 16 апреля от ракет захватчиков пострадали сразу девять областей:

“Днепропетровщина: ночью враг попал в объект хозяйственной инфраструктуры. Это была птицефабрика. Здания разрушены. Пока информации о пострадавших нет. Детали выясняются.

Львовщина: утром прилетели российские ракеты, но сработали силы ПВО.

Полтавщина: поздно вечером произошел "прилет" по объекту хозяйственной инфраструктуры в одном из сел области. Есть разрушение построек. Один человек погиб. Одна пострадала, но без госпитализации.

Кировоградщина: попадание по объекту инфраструктуры поздно вечером. Аэродром. Пожар ликвидирован. Есть погибшие и пострадавшие. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Харьковщина: оккупанты обстреливали Дергачи, Балаклею, Золочев. Пострадали 3 человека, погибли 2 человека. Интенсивность обстрелов в отдельных районах Харькова за сутки увеличилась, вчера за день по городу более 50 человек ранены, погибли 9 гражданских”, - говорится в заявлениях местных ОВА.