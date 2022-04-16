Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
Добрались даже до западной части Украины
Скриншот з відео з відкритих джерел
Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. В ночь с 15 на 16 апреля от ракет захватчиков пострадали сразу девять областей:
“Днепропетровщина: ночью враг попал в объект хозяйственной инфраструктуры. Это была птицефабрика. Здания разрушены. Пока информации о пострадавших нет. Детали выясняются.
Львовщина: утром прилетели российские ракеты, но сработали силы ПВО.
Полтавщина: поздно вечером произошел "прилет" по объекту хозяйственной инфраструктуры в одном из сел области. Есть разрушение построек. Один человек погиб. Одна пострадала, но без госпитализации.
Кировоградщина: попадание по объекту инфраструктуры поздно вечером. Аэродром. Пожар ликвидирован. Есть погибшие и пострадавшие. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Харьковщина: оккупанты обстреливали Дергачи, Балаклею, Золочев. Пострадали 3 человека, погибли 2 человека. Интенсивность обстрелов в отдельных районах Харькова за сутки увеличилась, вчера за день по городу более 50 человек ранены, погибли 9 гражданских”, - говорится в заявлениях местных ОВА.
Также пострадали от обстрелов Николаевская, Херсонская, Луганская и Донецкая области. На Востоке Украины бои продолжаются до сих пор.
Популярное сейчас
- Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- Цыганык: Кто из легионеров Динамо вернется летом? Возможно, никто
- Группировка Восток нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники россиян
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 23:55 Украинские Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- 23:40 Украинские На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага
- 23:21 Украинские После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения