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Агент: Милевский не понимал, как из Беларуси может бомбиться Киев

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Для тех, кто мало знает, все будет чудом

Агент: Милевский не понимал, как из Беларуси может бомбиться Киев

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

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Агент бывшего украинского нападающего Артема Милевского Александр Панков рассказал, чем занимается его подопечный:

– Чем сейчас занимается Милевский, вы с ним общаетесь?

– Да, мы с ним говорили по телефону буквально за пол часа до нашего интервью. У него все нормально, он находится в Киеве и считает, что это самое безопасное место в Украине. Он помогает людям, чем может и пытается держать хвост пистолетом. Недавно с Алиевым ездил на матч звезд украинского футбола против команды ВСУ. Артем не ведет каких-либо активных действий в соцсетях и СМИ, но он этого никогда и не предпринимал.

– Какое у него настроение? В начале войны видел видео, где он был очень расстроен и чуть не плакал.

Артем – миролюбивый человек. Очень многие приняли его видео за некую слабость. Но здесь нужно хорошо знать Артема, он очень сентиментальный человек. В его ситуации никто из нас не был. Он и белорус, и украинец. При этом из Беларуси, почти из Бреста, где он отдал столько сил и нервов, запускают ракеты по Украине и убивают людей.

У Милевского там живут отец, мать, родная сестра, и он просто не понимал, как такое может происходить. Ладно россияне – они идиоты. Но как из Беларуси может бомбиться Киев? Для него это стало ужасом. Сейчас у Артема все хорошо, и надеюсь, он принесет пользу Киеву, и мы еще поучаствуем в совместных проектах”, - сказал Панков.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков война с Россией
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Источник:
FanDay

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