16 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о 9 гуманитарных коридоров на субботний день 16 января. Основные маршруты будут проходить по Донецкой и Луганским областям.

Весь список выглядит следующим образом:

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

Северодонецк – Бахмут (место сборов – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сборов – ул. Первомайская, 42).

Горное – Бахмут (место сборов – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.