16 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров
Восток – основная их точка
ДСНС
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о 9 гуманитарных коридоров на субботний день 16 января. Основные маршруты будут проходить по Донецкой и Луганским областям.
Весь список выглядит следующим образом:
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
- Северодонецк – Бахмут (место сборов – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сборов – ул. Первомайская, 42).
- Горное – Бахмут (место сборов – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.
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Источник:Ірина Верещук
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