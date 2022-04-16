  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 16 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров
В тренде

16 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров

Общие новости
(1 голосов)

Восток – основная их точка

16 апреля будут открыты 9 гуманитарных коридоров

ДСНС

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о 9 гуманитарных коридоров на субботний день 16 января. Основные маршруты будут проходить по Донецкой и Луганским областям.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.

  • Северодонецк – Бахмут (место сборов – проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск – Бахмут (место сборов – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место сборов – ул. Первомайская, 42).
  • Горное – Бахмут (место сборов – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ірина Верещук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...