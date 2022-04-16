Британские специалисты вернулись в Украину для обучения военных
Представители Великобритании обучают украинцев пользоваться NLAW
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спецназначенцы SAS уже во время войны вернулись на Киевщину, чтобы продолжить обучение украинских защитников, информирует The Times.
Офицеры двух украинских батальонов, размещенных в столичном регионе, заявили, что прошли военную подготовку по программе британских спецназовцев в течение двух прошлых недель. Военные тренеры работали с системой NLAW - противотанковыми ракетами, которые поставляла Великобритания.
Прибытие британских тренеров было необходимо, ведь мобилизованные после 24 февраля были без опыта работы с противотанковыми ракетами на момент начала войны.
Отметим, что предыдущая программа британцев по обучению NLAW была свернута в феврале до начала полномасштабной войны. Представители страны не участвуют в военных действиях.
Популярное сейчас
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Зинченко: Гвардиола и Фернандиньо каждый день спрашивают меня, какая ситуация в Украине
- Цыганык: Кто из легионеров Динамо вернется летом? Возможно, никто
- Азов и пехотинцы выступили с совместным заявлением после объединения сил в Мариуполе
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Новости по теме
- 23:55 Украинские Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- 23:40 Украинские На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага
- 23:21 Украинские После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения