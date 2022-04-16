Британские специалисты вернулись в Украину для обучения военных

Спецназначенцы SAS уже во время войны вернулись на Киевщину, чтобы продолжить обучение украинских защитников, информирует The Times.

Офицеры двух украинских батальонов, размещенных в столичном регионе, заявили, что прошли военную подготовку по программе британских спецназовцев в течение двух прошлых недель. Военные тренеры работали с системой NLAW - противотанковыми ракетами, которые поставляла Великобритания.

Прибытие британских тренеров было необходимо, ведь мобилизованные после 24 февраля были без опыта работы с противотанковыми ракетами на момент начала войны.

Отметим, что предыдущая программа британцев по обучению NLAW была свернута в феврале до начала полномасштабной войны. Представители страны не участвуют в военных действиях.