  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
В тренде

39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оккупанты продолжают гореть

39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины традиционно обнародовал обновленные данные противостояния вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 39 единиц российской техники, в том числе один вертолет. Также в ад была отправлена ​​очередная сотня оккупантов.

В общем, потери россиян с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:

  • личного состава – 20 100 человек (+100 за минувшие сутки);
  • автомобильной техники – 1458 ед (+15);
  • боевых бронированных машин – 1982 ед (+6);
  • танков ‒ 762 ед (+6);
  • артиллерийских систем – 371 ед (+5);
  • РСЗО – 125 ед (+3);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 (+3);
  • вертолетов – 145 ед (+1);
  • самолетов – 163 ед;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • средства ПВО – 66 ед;
  • специальная техника – 26 ед;
  • корабли/катера – 8 ед;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Точность подсчета усложняется интенсивностью ведения боевых действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...