39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
Оккупанты продолжают гореть
Генштаб Вооруженных Сил Украины традиционно обнародовал обновленные данные противостояния вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 39 единиц российской техники, в том числе один вертолет. Также в ад была отправлена очередная сотня оккупантов.
В общем, потери россиян с начала полномасштабного вторжения выглядят следующим образом:
- личного состава – 20 100 человек (+100 за минувшие сутки);
- автомобильной техники – 1458 ед (+15);
- боевых бронированных машин – 1982 ед (+6);
- танков ‒ 762 ед (+6);
- артиллерийских систем – 371 ед (+5);
- РСЗО – 125 ед (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 (+3);
- вертолетов – 145 ед (+1);
- самолетов – 163 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- средства ПВО – 66 ед;
- специальная техника – 26 ед;
- корабли/катера – 8 ед;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.
Точность подсчета усложняется интенсивностью ведения боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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