Арестович: Война россией проиграна. Вопрос в оформлении поражения

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что москва уже проиграла войну. Вопрос в оформлении поражения. Об этом он сказал в эфире шоу "Фейгин LIVE".

"Замелькала российская техника на платформах, которые идут в россии. БТР-60, Град-1 - это техника 60-х годов. Это к вопросу: "Мы сейчас мобилизуемся, и весь мир в труху". Больше нигде нет такого. Это было в самых отсталых частях и то, снято с хранения. Нету техники. БТР-60 и Град-1 - это дальше некуда падать. Вот и вся история. Конец войне. Она проиграна. Через сутки после потопления "Москвы" она проиграна. Вопрос в оформлении поражения. Как [путин] будет упираться, что он будет делать - мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", - отмечает советник.

Также Арестович попробовал предположить, как россия будет принимать поражение в войне в Украине.