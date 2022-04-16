Арестович: Война россией проиграна. Вопрос в оформлении поражения
Есть несколько вариантов, как россия попробует выйти из тупикового положения
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Советник офиса Президента Украины
"Замелькала российская техника на платформах, которые идут в россии. БТР-60, Град-1 - это техника 60-х годов. Это к вопросу: "Мы сейчас мобилизуемся, и весь мир в труху". Больше нигде нет такого. Это было в самых отсталых частях и то, снято с хранения. Нету техники. БТР-60 и Град-1 - это дальше некуда падать. Вот и вся история. Конец войне. Она проиграна. Через сутки после потопления "Москвы" она проиграна.
Вопрос в оформлении поражения. Как [путин] будет упираться, что он будет делать - мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", - отмечает советник.
Также Арестович попробовал предположить, как россия будет принимать поражение в войне в Украине.
"Путин пришёл на пропаганде войны, он 20 лет занимался пропагандой, вырастил огромное количество национал-патриотов, которые считают, что во время войны совесть не нужна. И теперь на путина давит огромная растленная масса, которой он разучился управлять, потому что она работала, пока телевизор кормил победами. А "Москва" символически сломала этот тренд: побед нет, и объяснить это невозможно.
Это начало поражения и начало страшного выбора у путина. Продолжать войну - они снижают цели операции, потому что понимают, что не получается. Тактический ядерный удар? Запад пойдёт к Китаю. И Китай отыграет.
Ещё один вариант продажи поражения - проиграть НАТО. Не украинцам, потому что "хохлам" проиграть невозможно. Надо проиграть НАТО, надо доводить Запад до эскалации, довести уже до почти прямых столкновений, а потом сказать своему народу: "Вы же не хотите войны с НАТО. Мы остановили кровавую вакханалию, напугав НАТО". Либо: "Вы же не хотите ядерной войны [с НАТО] и гибели всего человечества". "Разумные" политики нашли выход. Сдались не украинцам, а НАТО", - сказал Арестович.
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