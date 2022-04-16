Украинский тренер: В 2014 году я не мог поверить в то, что происходит. Оказалось, что это начало войны
Да, да, война не началась 24 февраля
Фото: ФК Минай
Главный тренер винницкой "Нивы" Игорь Леонов прокомментировал войну россии против Украины:
“Для меня большое горе то, что сейчас происходит в Мариуполе. У меня в этом городе много друзей и знакомых. Я работал там два года. Очень переживаю за всех. К счастью, все мои друзья и знакомые живы и здоровы. Мариуполь – это мой самый любимый город.
Я родился в Крыму, жил в Донецке. В 2014 году я не мог поверить в происходящее. Оказалось, что это начало войны. Конечно, Крым и Донбасс – это Украина.
Я уверен в нашей победе и независимости. Слава Украине!”, – сказал Леонов.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.04.2022 в 13:09
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