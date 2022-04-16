Гайдай: Российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза была вызвана дождями
Глава Луганской ОВА просит людей эвакуироваться
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в очередной раз обращается к жителям региона и просит не медлить с эвакуацией:
"По состоянию на сегодня российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза в наступлении была вызвана дождями.
Ситуация обостряется, Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, становится труднее пробиваться в населенные пункты, чтобы привезти помощь. Доступ уже осложнен, даже в Кременную. Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до, сакральной даты — 9 мая. Успейте поехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага", — подчеркнул руководитель ОВА.
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