Скрипник может сменить Зорю на польский клуб – СМИ

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник совсем скоро может получить новую работу. У украинского тренера есть шансы возглавить "Погонь" из Щецина. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Такой вариант возможен, если текущий наставник "гранатово-бордовых" Коста Руньяич возглавит другой польский клуб - "Легию". В этом случае руководство будет искать замену немцу, и одним из кандидатов на должность будет Виктор Скрипник.

Отметим, что "Погонь" идет на второй позиции в Экстраклясе, уступая первому "Леху" только по дополнительным показателям. До предыдущего тура именно команда из Щецина лидировала в чемпионате.

Добавим, что первое место в Экстраклясе дает возможность участвовать в квалификации Лиги чемпионов, а второе и третье – в плей-офф Лиги конференций.

Напомним, что действующий контракт Скрипника с "Зарей" был действителен до лета этого года.