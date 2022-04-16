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Скрипник может сменить Зорю на польский клуб – СМИ

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В довольно сильную по тамошним меркам команду

Скрипник может сменить Зорю на польский клуб – СМИ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник совсем скоро может получить новую работу. У украинского тренера есть шансы возглавить "Погонь" из Щецина. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Такой вариант возможен, если текущий наставник "гранатово-бордовых" Коста Руньяич возглавит другой польский клуб - "Легию". В этом случае руководство будет искать замену немцу, и одним из кандидатов на должность будет Виктор Скрипник.

Отметим, что "Погонь" идет на второй позиции в Экстраклясе, уступая первому "Леху" только по дополнительным показателям. До предыдущего тура именно команда из Щецина лидировала в чемпионате.

Добавим, что первое место в Экстраклясе дает возможность участвовать в квалификации Лиги чемпионов, а второе и третье – в плей-офф Лиги конференций.

Напомним, что действующий контракт Скрипника с "Зарей" был действителен до лета этого года.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ТаТоТаке

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