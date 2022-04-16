Зинченко: Не надо просто говорить о том, что происходит с Украиной – об этом надо кричать
Александр призвал не молчать о войне с россией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнениями об украинце и ситуации в стране.
"Это такой могучий дух, дух свободы. И это дух, который никогда не позволит сдаться, никогда не даст быть побежденным. Это то, что принесет нам победу.
Если кто-то думает: "Я не собираюсь ничего говорить, потому что ничего не могу изменить", то это большое, огромное заблуждение.
Да вы просто позволите этому продолжаться. Не нужно просто говорить о том, что происходит с Украиной - об этом нужно кричать", – сказал Зинченко.
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Источник:The Guardian
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