Зинченко: Не надо просто говорить о том, что происходит с Украиной – об этом надо кричать

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнениями об украинце и ситуации в стране.

"Это такой могучий дух, дух свободы. И это дух, который никогда не позволит сдаться, никогда не даст быть побежденным. Это то, что принесет нам победу.

Если кто-то думает: "Я не собираюсь ничего говорить, потому что ничего не могу изменить", то это большое, огромное заблуждение.

Да вы просто позволите этому продолжаться. Не нужно просто говорить о том, что происходит с Украиной - об этом нужно кричать", – сказал Зинченко.