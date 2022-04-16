  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зинченко: Не надо просто говорить о том, что происходит с Украиной – об этом надо кричать
В тренде

Зинченко: Не надо просто говорить о том, что происходит с Украиной – об этом надо кричать

Общие новости
(1 голосов)

Александр призвал не молчать о войне с россией

Зинченко: Не надо просто говорить о том, что происходит с Украиной – об этом надо кричать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнениями об украинце и ситуации в стране.

"Это такой могучий дух, дух свободы. И это дух, который никогда не позволит сдаться, никогда не даст быть побежденным. Это то, что принесет нам победу.

Если кто-то думает: "Я не собираюсь ничего говорить, потому что ничего не могу изменить", то это большое, огромное заблуждение.

Да вы просто позволите этому продолжаться. Не нужно просто говорить о том, что происходит с Украиной - об этом нужно кричать", – сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...