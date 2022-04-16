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Бывший игрок сборной Украины: Меня раздражает российская символика

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Война все меняет

Бывший игрок сборной Украины: Меня раздражает российская символика

Kyiv Football Cup/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал, все ли еще награды, полученные в России, для него имеют ценность:

“В профессиональном плане – это достижение, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это по-другому. Мое общение со знакомыми из России начало уменьшаться еще с 2014 года. Раньше мы ездили на турниры в Москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все”, - сказал Цихмейструк.

Отметим, что Эдуард выступал в составе московского “Спартака” в сезоне 2001-2002 гг. Тогда он вместе с командой завоевал бронзовые медали российского чемпионата.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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