Бывший игрок сборной Украины: Меня раздражает российская символика

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк прокомментировал, все ли еще награды, полученные в России, для него имеют ценность:

“В профессиональном плане – это достижение, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это по-другому. Мое общение со знакомыми из России начало уменьшаться еще с 2014 года. Раньше мы ездили на турниры в Москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все”, - сказал Цихмейструк.

Отметим, что Эдуард выступал в составе московского “Спартака” в сезоне 2001-2002 гг. Тогда он вместе с командой завоевал бронзовые медали российского чемпионата.