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На россии будут наказывать за сравнение нацистского и советского режимов

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Власть боится правды

На россии будут наказывать за сравнение нацистского и советского режимов

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Президент россии владимир путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии. Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток за первое нарушение.

В документе отмечается, что под санкции по этой статье подпадут "публично отождествляющие цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии".

Кроме того, под статью подпадут те, кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы".

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В статье: война с Россией
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Источник:
РосЗМІ

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