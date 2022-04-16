На россии будут наказывать за сравнение нацистского и советского режимов
Власть боится правды
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Президент россии владимир путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии. Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток за первое нарушение.
В документе отмечается, что под санкции по этой статье подпадут "публично отождествляющие цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии".
Кроме того, под статью подпадут те, кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы".
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