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"Собрали наркоманов, дедов и проституток". Оккупант жалуется, что его коллеги мародерят сами у себя

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"Элитное" подразделение второй армии мира

"Собрали наркоманов, дедов и проституток". Оккупант жалуется, что его коллеги мародерят сами у себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Служба безопасности Украины опубликовала перехват нового телефонного разговора между оккупантами. В нем один из военных инструкторов рф жалуется своему коллеге, что новобранцев "собирали по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки в мужском виде".

Также инструктор добавляет, что эти же новобранцы мародерят у самих себя: "Мы думали оставить катера у института. Я подошел поговорить с их старшим - там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, возвращаемся: какой-то дол**б из них уже разбирает катер".

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