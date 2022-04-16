"Собрали наркоманов, дедов и проституток". Оккупант жалуется, что его коллеги мародерят сами у себя
"Элитное" подразделение второй армии мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины опубликовала перехват нового телефонного разговора между оккупантами. В нем один из военных инструкторов рф жалуется своему коллеге, что новобранцев "собирали по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки в мужском виде".
Также инструктор добавляет, что эти же новобранцы мародерят у самих себя: "Мы думали оставить катера у института. Я подошел поговорить с их старшим - там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, возвращаемся: какой-то дол**б из них уже разбирает катер".
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