Россияне снова атаковали Киев. Есть погибший
За жизнь раненых борются в медучреждениях
Сегодня утром, 16 апреля, российские оккупанты ракетой попали в Дарницкий район Киева. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр города Виталий Кличко.
“Несмотря на то, что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но со всем тем взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь”
Также Кличко отметил, что не нужно спешить возвращаться в Киев, если в этом нет необходимости.
“Мы не можем запретить возвращаться, мы можем исключительно рекомендовать. Но рекомендуем мы, опираясь на рекомендации военных, у которых больше информации…
Если есть возможность немного задержаться в тех городах, где более безопасно, сделайте это”
Отмечается, что на данный момент из-за наплыва машин на въезде в Киев организовалась несколькокилометровая пробка, которая мешает проезжать критически важным машинам: медицинской помощи, гуманитарной помощи, ГСЧС, военным, коммунальщикам и т.д.
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