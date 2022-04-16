Власти рф запретили въезд в страну Борису Джонсону и другим британским чиновникам

Министерство иностранных дел страны-террориста выступило с заявлением и осуждением законной поддержки украинского народа со стороны Великобритании.

В рф в ответ решили включить ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей в российский стоп-лист "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

В МИД рф считают, что "руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО", обвиняя британские власти в "русофобском курсе".

Британцы, которым теперь закрыт въезд на болота:

Борис Джонсон - премьер-министр;

Доминик Рааб - заместитель премьер-министра, министр юстиции;

Элизабет Трасс - министр иностранных дел;

Бен Уоллес - министр обороны;

Грант Шаппс - министр транспорта;

Прити Пател - министр внутренних дел;

Риши Сунак - министр финансов;

Квази Квартенг - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;

Надин Доррис - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;

Джеймс Хиппи - заместитель министра обороны;

Никола Стерджен - первый министр Шотландии;

Суэлла Браверман - генеральный прокурор Англии и Уэльса;

Тереза Мэй - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.

Ожидается, что в ближайшее время список будет расширен.