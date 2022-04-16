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Власти рф запретили въезд в страну Борису Джонсону и другим британским чиновникам

Общие новости
(1 голосов)

А они туда собирались?

Власти рф запретили въезд в страну Борису Джонсону и другим британским чиновникам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министерство иностранных дел страны-террориста выступило с заявлением и осуждением законной поддержки украинского народа со стороны Великобритании.

В рф в ответ решили включить ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей в российский стоп-лист "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".

В МИД рф считают, что "руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО", обвиняя британские власти в "русофобском курсе".

Британцы, которым теперь закрыт въезд на болота:

  • Борис Джонсон - премьер-министр;
  • Доминик Рааб - заместитель премьер-министра, министр юстиции;
  • Элизабет Трасс - министр иностранных дел;
  • Бен Уоллес - министр обороны;
  • Грант Шаппс - министр транспорта;
  • Прити Пател - министр внутренних дел;
  • Риши Сунак - министр финансов;
  • Квази Квартенг - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
  • Надин Доррис - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
  • Джеймс Хиппи - заместитель министра обороны;
  • Никола Стерджен - первый министр Шотландии;
  • Суэлла Браверман - генеральный прокурор Англии и Уэльса;
  • Тереза Мэй - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.

Ожидается, что в ближайшее время список будет расширен.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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Комментарии (5)
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JudgeDredd (Киев)
16.04.2022 в 16:22
Ой, Борисе що ж ти наробив! Накрилася твоя відпустка на Тюменщині..
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0
0
aleks68
16.04.2022 в 15:35
напугали всех голой ..опой тупые мокшане.живите за колючей проволокой в дерьме.
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+3
0
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 15:38
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+1
0
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 15:29
Ну ок. Никого не выпускайте с РФ. Никого не впускайте в РФ. Повозвращайте всех российских чиновников и дипломатов со всего мира в РФ. И больше их оттуда не выпускайте никуда... Пусть отказываются ВСЕ иностранные компании, фирмы, заводы от работы в РФИ от сотрудничества с РФ в целом. Продолжайте вводить санкции против РФ И посмотрим, какая жизнь будет в РФ в результате этой войны... Украине конечно тоже будет сложно. Но она будет существовать, и это факт. Всё отстраивать, туда финансовые вложения большие нужны. Сложно смириться с тем, что много людей погибло... Отмучалось... Держитесь, украинцы (русскоговорящие, украиноговорящие)!!!
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+2
0
JudgeDredd (Киев)
16.04.2022 в 16:19
Добре написав, навіть додати нічого.
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0
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