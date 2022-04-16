Власти рф запретили въезд в страну Борису Джонсону и другим британским чиновникам
А они туда собирались?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел страны-террориста выступило с заявлением и осуждением законной поддержки украинского народа со стороны Великобритании.
В рф в ответ решили включить ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей в российский стоп-лист "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации".
В МИД рф считают, что "руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО", обвиняя британские власти в "русофобском курсе".
Британцы, которым теперь закрыт въезд на болота:
- Борис Джонсон - премьер-министр;
- Доминик Рааб - заместитель премьер-министра, министр юстиции;
- Элизабет Трасс - министр иностранных дел;
- Бен Уоллес - министр обороны;
- Грант Шаппс - министр транспорта;
- Прити Пател - министр внутренних дел;
- Риши Сунак - министр финансов;
- Квази Квартенг - министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
- Надин Доррис - министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
- Джеймс Хиппи - заместитель министра обороны;
- Никола Стерджен - первый министр Шотландии;
- Суэлла Браверман - генеральный прокурор Англии и Уэльса;
- Тереза Мэй - депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.
Ожидается, что в ближайшее время список будет расширен.
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