Офис Президента: Следующий пакет санкций не нужен без нефтяного эмбарго
Власть пытается продвинуть нужные нам пункты санкций
Офис президента Украины
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что обязательным пунктом шестого пакета санкций ЕС против России должно быть эмбарго на нефть.
"Пока рано говорить, какие пункты есть в шестом пакете. Безусловно, эмбарго на нефть обсуждается, мы имеем основания говорить, что в том или ином виде эта санкция войдет в шестой пакет, иначе он не нужен вообще.
В следующий санкционный список может войти определенное количество банков в части отключения от SWIFT, а также могут быть применены персональные санкции.
Мы благодарны Европейскому Союзу за пять пакетов санкций, но в настоящее время они недостаточны и несколько медленны", - добавил замруководителя ОП.
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