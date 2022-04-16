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Офис Президента: Следующий пакет санкций не нужен без нефтяного эмбарго

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Власть пытается продвинуть нужные нам пункты санкций

Офис Президента: Следующий пакет санкций не нужен без нефтяного эмбарго

Офис президента Украины

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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что обязательным пунктом шестого пакета санкций ЕС против России должно быть эмбарго на нефть.

"Пока рано говорить, какие пункты есть в шестом пакете. Безусловно, эмбарго на нефть обсуждается, мы имеем основания говорить, что в том или ином виде эта санкция войдет в шестой пакет, иначе он не нужен вообще.

В следующий санкционный список может войти определенное количество банков в части отключения от SWIFT, а также могут быть применены персональные санкции.

Мы благодарны Европейскому Союзу за пять пакетов санкций, но в настоящее время они недостаточны и несколько медленны", - добавил замруководителя ОП.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Укрінформ

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