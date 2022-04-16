Германия может предоставить Украине оружие на 1 млрд евро

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 15 апреля сообщил, что правительство Германии планирует увеличить бюджет военной помощи для других стран до 2 млрд евро.

Значительная часть этих средств пойдет Украине. Немецкие медиа сообщают, что мы можем получить более 1 млрд. евро. В то же время из правительства ФРГ продолжают поступать противоречивые оценки перспектив поставок оружия Украине.

Вицеканцлер ФРГ Роберт Габек 14 апреля 2022 года отказался от своих предварительных требований направить Украине танки. Причиной тому стали разногласия в правительственной коалиции и страх перед россией. Выступая на предвыборном митинге в городе Киль, он заявил, что опасается, что россия воспримет поставки танки в качестве повода расширить агрессию на страны Запада.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн заявил, что, согласно международному праву, поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну против россии.