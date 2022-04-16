  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия может предоставить Украине оружие на 1 млрд евро
В тренде

Германия может предоставить Украине оружие на 1 млрд евро

Общие новости
(2 голосов)

Усиление ВСУ может быть существенным

Германия может предоставить Украине оружие на 1 млрд евро

Getty Images

Новина українською

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 15 апреля сообщил, что правительство Германии планирует увеличить бюджет военной помощи для других стран до 2 млрд евро.

Значительная часть этих средств пойдет Украине. Немецкие медиа сообщают, что мы можем получить более 1 млрд. евро. В то же время из правительства ФРГ продолжают поступать противоречивые оценки перспектив поставок оружия Украине.

Вицеканцлер ФРГ Роберт Габек 14 апреля 2022 года отказался от своих предварительных требований направить Украине танки. Причиной тому стали разногласия в правительственной коалиции и страх перед россией. Выступая на предвыборном митинге в городе Киль, он заявил, что опасается, что россия воспримет поставки танки в качестве повода расширить агрессию на страны Запада.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн заявил, что, согласно международному праву, поставки тяжелого вооружения Украине не будут означать вступления в войну против россии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tagesschau

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...