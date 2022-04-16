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Анчелотти: Модрич завершит свою карьеру в Реале

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Совсем скоро будет новый контракт

Анчелотти: Модрич завершит свою карьеру в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал судьбу своего подопечного Луки Модрича, который может до конца остаться с клубом:

“Лука Модрич завершит свою карьеру здесь, в Реале. Не знаю, когда, но это произойдет – это идея клуба и Луки.

У Модрича нет проблем с продлением контракта - я сравниваю его с Паоло Мальдини”, - сказал Анчелотти.

Отметим, что Модрич присоединился к мадридцам в августе 2012 года за 35 млн евро из английского "Тоттенгема". В общей сложности он провел в составе "Реала" 428 матчей, в которых записал в свой актив 31 гол и 70 ассистов. Также вместе со "сливочными" хорват завоевал 18 трофеев.

Аналитический портал оценивает 36-летнего полузащитника в 10 млн евро. Его контракт с клубом действителен до конца этого сезона.

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В статье: Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano

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