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Россия готовится распостранить очередной дипфейк с президентом Зеленским

Общие новости
(1 голосов)

Еще одна информационная операция оккупантов

Россия готовится распостранить очередной дипфейк с президентом Зеленским

ОП

Новина українською

В ближайшее время враг готовится запустить дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. Это один из любимых технологических приемов пропагандистов в информационной войне.

"Концепция дипфейков очень проста. Фактически нужно перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом. А дальше начинают работу нейросети, которые и генерируют необходимое изображение", - отмечают в Центре.

Дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 15:36
Любые фейки, а тем более с видео, - вычислить - нех#й делать... Рукожопные видео у них там делают в РФ. Одно и то же лицо снимают, как оно радуется гуманитарке от воинов РФ в разных городах, радуется "освобождению".... Некоторые такие лица выступают в роли пленных украинских военных, и тоже в нескольких разных городах... Уже много раз видел такую тувту... Так что, это бесполезно... Разве что люди, которые верят во всё подряд - могут в это поверить... Но ничего, это тоже поправимо
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