Россия готовится распостранить очередной дипфейк с президентом Зеленским

В ближайшее время враг готовится запустить дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. Это один из любимых технологических приемов пропагандистов в информационной войне.

"Концепция дипфейков очень проста. Фактически нужно перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом. А дальше начинают работу нейросети, которые и генерируют необходимое изображение", - отмечают в Центре.

Дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения.