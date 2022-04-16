Россия готовится распостранить очередной дипфейк с президентом Зеленским
Еще одна информационная операция оккупантов
ОП
В ближайшее время враг готовится запустить дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. Это один из любимых технологических приемов пропагандистов в информационной войне.
"Концепция дипфейков очень проста. Фактически нужно перенести лицо одного человека на видео с другим. Для этого собираются сотни часов видео с нужным лицом. А дальше начинают работу нейросети, которые и генерируют необходимое изображение", - отмечают в Центре.
Дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения.
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Источник:Центр стратегических коммуникаций
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 15:36
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