Власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит город. ВИДЕО
Ужасные кадры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мариупольский городской совет на своей странице в телеграмм выложил видео, как сейчас выглядит "Восточный" микрорайон города.
"Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда. Собирают компромат на себя, щеголяя тем, что "своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из Градов. Нелюди и настоящие фашисты", - комментирует видео горсовет.
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