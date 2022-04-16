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Власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит город. ВИДЕО

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Власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит город. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мариупольский городской совет на своей странице в телеграмм выложил видео, как сейчас выглядит "Восточный" микрорайон города.

"Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда. Собирают компромат на себя, щеголяя тем, что "своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из Градов. Нелюди и настоящие фашисты", - комментирует видео горсовет.

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В статье: война с Россией
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