Власти Мариуполя показали, как сейчас выглядит город. ВИДЕО

Мариупольский городской совет на своей странице в телеграмм выложил видео, как сейчас выглядит "Восточный" микрорайон города.

"Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так по мнению оккупанта, выглядит "освобождение". Рашисты сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда. Собирают компромат на себя, щеголяя тем, что "своих не бросают". Просто в них бросают смертоносными бомбами и расстреливают из Градов. Нелюди и настоящие фашисты", - комментирует видео горсовет.