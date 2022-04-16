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Во время обстрела в Харькове один человек погиб, не менее 18 - ранены

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Рашисты продолжают обстреливать мирное население

Во время обстрела в Харькове один человек погиб, не менее 18 - ранены

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно о количестве пострадавших от последнего обстрела Харькова россиянами. Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей.

"По меньшей мере, 18 раненых в результате ракетного удара по Харькову 16 апреля — это предварительные данные. Один человек погиб", – рассказал директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, попали в один из центральных районов города. В настоящее время спасатели работают усиленно, чтобы ликвидировать последствия.

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В статье: Харьков война с Россией
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