Во время обстрела в Харькове один человек погиб, не менее 18 - ранены
Рашисты продолжают обстреливать мирное население
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно о количестве пострадавших от последнего обстрела Харькова россиянами. Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей.
"По меньшей мере, 18 раненых в результате ракетного удара по Харькову 16 апреля — это предварительные данные. Один человек погиб", – рассказал директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, попали в один из центральных районов города. В настоящее время спасатели работают усиленно, чтобы ликвидировать последствия.
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Источник:Олег Синєгубов у телеграмі
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