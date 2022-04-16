Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали почти миллион долларов в помощь ВСУ
Деньги с продаж игр пойдут в фонд Вернись живым
Игровая компания GSC Game World в начале апреля объявила о 80% скидке на свою оригинальную трилогию видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Вырученные средства пойдут на помощь Украине.
"Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов", - написали разработчики в своем твиттере.
Также в GSC отметили, что все средства будут переданы в благотворительный фонд Вернись живым, после уплаты налогов и комиссии магазинов
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Источник:GSC Game World
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