Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали почти миллион долларов в помощь ВСУ

Игровая компания GSC Game World в начале апреля объявила о 80% скидке на свою оригинальную трилогию видеоигр S.T.A.L.K.E.R. Вырученные средства пойдут на помощь Украине.

"Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов", - написали разработчики в своем твиттере.

Также в GSC отметили, что все средства будут переданы в благотворительный фонд Вернись живым, после уплаты налогов и комиссии магазинов