В армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие

Омбудсменка по правам человека Людмила Денисова заявила, что "власти ЛДНР" мобилизуют детей, состоявших в "военно-патриотических клубах". В незаконные военные формирования забирают участников "клубов", которые старше 16 лет.

По словам Денисовой: "Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ГО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

Такие действия являются нарушением законов и обычаев войны, установленных Женевской конвенцией 1949 года. Согласно резолюции Совета безопасности ООН, к детям, завербованным вооруженными формированиями, нужно относиться как к жертвам нарушения международного права.