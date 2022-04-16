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В армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие

Общие новости
(1 голосов)

Это также военное преступление

В армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие

Фото: Еспресо

UA-Футбол
Новина українською

Омбудсменка по правам человека Людмила Денисова заявила, что "власти ЛДНР" мобилизуют детей, состоявших в "военно-патриотических клубах". В незаконные военные формирования забирают участников "клубов", которые старше 16 лет.

По словам Денисовой: "Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ГО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия".

Такие действия являются нарушением законов и обычаев войны, установленных Женевской конвенцией 1949 года. Согласно резолюции Совета безопасности ООН, к детям, завербованным вооруженными формированиями, нужно относиться как к жертвам нарушения международного права.

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В статье: ДНР и ЛНР война с Россией
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2022 в 17:16
Комсомольцы-добровольцы…история ничему не учит.
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 17:05
Е.б.а.н.у.т.ы.е
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