ВСУ ликвидировали еще одного рашистского генерала
Скоро не будет кому командовать
Горсовет Санкт-Петербурга
ВСУ ликвидировали очередного российского генерала. Им стал заместитель командующего 8-й армией, генерал-майор Владимир Петрович Фролов.
"В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов", - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
Как известно, ранее украинские военные ликвидировали несколько российских генералов, среди которых Андрей Мордвичев, Яков Резанцев и Олег Митяев.
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