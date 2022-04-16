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ВСУ ликвидировали еще одного рашистского генерала

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Скоро не будет кому командовать

ВСУ ликвидировали еще одного рашистского генерала

Горсовет Санкт-Петербурга

Новина українською

ВСУ ликвидировали очередного российского генерала. Им стал заместитель командующего 8-й армией, генерал-майор Владимир Петрович Фролов.

"В Петербурге 16 апреля простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Петровичем Фроловым. Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов", - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Как известно, ранее украинские военные ликвидировали несколько российских генералов, среди которых Андрей Мордвичев, Яков Резанцев и Олег Митяев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
16.04.2022 в 17:23
Вот за что я люблю УА-Футбол ))) - узнать о новом убитом кцапском генерале на футбольном сайте это прелесть )))
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