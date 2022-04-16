Зеленский: Уничтожение наших военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с рф
Украина не торгует своими территориями
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с россией, которые после разоблачения зверств российских оккупантов по отношению к мирному населению в городах Киевщины зашли в тупик.
"Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах
Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - заявил президент Украины.
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Источник:Українська правда
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