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Зеленский: Уничтожение наших военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с рф

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Украина не торгует своими территориями

Зеленский: Уничтожение наших военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с россией, которые после разоблачения зверств российских оккупантов по отношению к мирному населению в городах Киевщины зашли в тупик.

"Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах

Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - заявил президент Украины.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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