В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям

Национальная полиция обнаружила в украинских банках 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским или белорусским компаниям. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию или владельцев.

Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих вывод валютных средств на территорию РФ.

Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", - добавил Енин.