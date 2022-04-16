В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям
Что будет с деньгами?
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Национальная полиция обнаружила в украинских банках 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским или белорусским компаниям. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
"По инициативе Национальной полиции запущено внедрение дополнительного финансового контроля в отношении около 7000 компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию или владельцев.
Нами введены дополнительные рекомендации совместно с Национальным банком с целью анализа транзакций и контрактов, предусматривающих вывод валютных средств на территорию РФ.
Если банки прислушаются к рекомендациям Национальной полиции и Национального банка, мы можем говорить, что 200 миллиардов гривен будет не допущено для выплаты на территорию РФ с соответствующей уплатой налогов и использования этих средств в интересах ведения боевых действий в Украине", - добавил Енин.
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