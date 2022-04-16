Зеленский: Может быть подписано два договора. Не все страны готовы сидеть с россиянами за столом
Президент о переговорах с рф
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных вариантах документов в результате переговоров между Украиной и россией.
По словам главы нашего государства, могут появиться два документа: первый с гарантиями безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и россией. Однако российская сторона хотела бы заключить только один договор.
"рф хотела бы видеть один договор, куда бы ВСЕ вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки" - заявил Зеленский.
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Источник:РБК Україна
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