Зеленский: Может быть подписано два договора. Не все страны готовы сидеть с россиянами за столом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможных вариантах документов в результате переговоров между Украиной и россией.

По словам главы нашего государства, могут появиться два документа: первый с гарантиями безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и россией. Однако российская сторона хотела бы заключить только один договор.

"рф хотела бы видеть один договор, куда бы ВСЕ вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки" - заявил Зеленский.