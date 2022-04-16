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Италия с 17 апреля закрывает доступ к портам для кораблей из России

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Санкций становится все больше

Италия с 17 апреля закрывает доступ к портам для кораблей из России

Getty Images

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Власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из россии.

Администрация итальянских портов подготовила документ, согласно которому с воскресенья порты будут закрыты для российских кораблей, а также запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против россии. Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут оставить их сразу после "завершения коммерческой деятельности". Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.

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В статье: Италия война с Россией
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Источник:
TGCom24

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