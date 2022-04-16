Италия с 17 апреля закрывает доступ к портам для кораблей из России
Санкций становится все больше
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Власти Италии с 17 апреля закрывают доступ к портам страны для кораблей из россии.
Администрация итальянских портов подготовила документ, согласно которому с воскресенья порты будут закрыты для российских кораблей, а также запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.
Решение подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против россии. Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут оставить их сразу после "завершения коммерческой деятельности". Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.
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