Зеленский объявил список стран, готовых стать гарантами безопасности Украины
Некоторые страны присоединятся позже
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назвал страны, готовые стать гарантами безопасности Украины.
"На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю отдельно будет от Евросоюза.
Я говорил отдельно с Урсулой (прим. - президент Еврокомиссии), отдельно с Шарлем Мишелем (прим. – председатель Европейского Совета), Франция, Германия.
Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что хотим мы и что готовы нам предоставить", - заявил Зеленский.
Также Владимир Зеленский добавил, что Украина не будет иметь проблем с санкциями против России или оружием, однако есть определенные аспекты относительно военного компонента.
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