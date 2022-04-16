Зеленский объявил список стран, готовых стать гарантами безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский назвал страны, готовые стать гарантами безопасности Украины.

"На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю отдельно будет от Евросоюза.

Я говорил отдельно с Урсулой (прим. - президент Еврокомиссии), отдельно с Шарлем Мишелем (прим. – председатель Европейского Совета), Франция, Германия.

Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что хотим мы и что готовы нам предоставить", - заявил Зеленский.