Украинская разведка: россия репрессирует командиров своей армии

Главное управление разведки Украины сообщает, что в россии происходят процессы внутренних репрессий. Враг арестовывает собственных командиров, не "оправдавших доверия".

"С 24-го марта по 2-е апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из рф, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР, до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы рф применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - говорится в сообщении на странице ГУР в фейсбуке.