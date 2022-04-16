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Украинская разведка: россия репрессирует командиров своей армии

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Из-за систематических провалов на войне

Украинская разведка: россия репрессирует командиров своей армии

ГУР

UA-Футбол
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Главное управление разведки Украины сообщает, что в россии происходят процессы внутренних репрессий. Враг арестовывает собственных командиров, не "оправдавших доверия".

"С 24-го марта по 2-е апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из рф, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР, до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.

Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы рф применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - говорится в сообщении на странице ГУР в фейсбуке.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО України

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