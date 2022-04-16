Украинская разведка: россия репрессирует командиров своей армии
Из-за систематических провалов на войне
ГУР
Главное управление разведки Украины сообщает, что в россии происходят процессы внутренних репрессий. Враг арестовывает собственных командиров, не "оправдавших доверия".
"С 24-го марта по 2-е апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из рф, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.
Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР, до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.
После установления фактов несоответствия два командира батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.
Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы рф применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - говорится в сообщении на странице ГУР в фейсбуке.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие.
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