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Премьер Польши назвал слабыми санкции против россии

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(3 голосов)

Нужно нефтяное и газовое эмбарго

Премьер Польши назвал слабыми санкции против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна делает все возможное, чтобы помочь Украине победить российского агрессора, но европейские санкции против россии сегодня слабые, их нужно ввести против российских энергоносителей:

“Смотря на российские зверства в Буче, Краматорске, Мариуполе, Гостомеле, Ирпене, надо прямо сказать: Европа не делает всего, что должна делать. Наложенные на сегодня санкции слабые. Мы громко говорим: нет – российской нефти, нет – российскому газу, нет – российскому углю.

Сейчас о Польше говорят много и хорошо. Каждая польская семья, принявшая в свой дом беженцев, внесла в это свой вклад. Рядовые поляки, неправительственные организации, представители местных администраций сейчас показывают всему миру, что означает солидарность”, - подчеркнул председатель Совета министров РП.

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В статье: Польша война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 18:51
Правильно сказано
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