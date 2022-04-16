Зеленский: Готовы обменять Медведчука на украинских военных, но ответ не получили

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова обменять Медведчука на пленных украинских военных.

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - сказал президент Украины.