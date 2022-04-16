  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Готовы обменять Медведчука на украинских военных, но ответ не получили
В тренде

Зеленский: Готовы обменять Медведчука на украинских военных, но ответ не получили

Общие новости
(1 голосов)

москву уведомили о наших намерениях

Зеленский: Готовы обменять Медведчука на украинских военных, но ответ не получили

ОП

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова обменять Медведчука на пленных украинских военных.

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - сказал президент Украины.

Читайте такжеЗеленский: Уничтожение наших военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с рф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК Україна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...