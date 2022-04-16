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Омбудсменка Денисова: В Херсонской области уже печатают бюллетени для проведения псевдореферендума о ХНР

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(1 голосов)

Планируют провести в начале мая

Омбудсменка Денисова: В Херсонской области уже печатают бюллетени для проведения псевдореферендума о ХНР

Фото: Радіо Свобода

UA-Футбол
Новина українською

Омбудсменка по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что оккупанты в Херсонской области готовятся к проведению "референдума" о создании очередной "народной республики" - "ХНР". По информации Денисовой:

"В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, проводимых оккупантами в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого обнаружения власти народа была создана только картинка для российского телевидения.

По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр.

Проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь".

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В статье: война с Россией Херсон
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
16.04.2022 в 19:23
Мда... Колхоз процветает...
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