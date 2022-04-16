Омбудсменка Денисова: В Херсонской области уже печатают бюллетени для проведения псевдореферендума о ХНР
Планируют провести в начале мая
Фото: Радіо Свобода
Омбудсменка по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что оккупанты в Херсонской области готовятся к проведению "референдума" о создании очередной "народной республики" - "ХНР". По информации Денисовой:
"В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, проводимых оккупантами в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого обнаружения власти народа была создана только картинка для российского телевидения.
По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр.
Проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь".
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