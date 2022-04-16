ФСБ вывезла в неизвестном направлении говорящую голову "днр" басурина, - ГУР МО
Коллаборанты получают свое от собственных хозяев
ГУР
Во временно захваченной россией Горловке наказывают российских командиров, которые не укомплектовали личным составом свои подразделения для войны в Украине. Об этом сообщает ГУР МО Украины.
"Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства россии и фактически проваливают задачи в Украине.
С 24 марта по 2 апреля в оккупированной Горловке работала комиссия из рф, которая должна была установить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. Выяснилось, что согласно докладам командиров, 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.
После установления фактов несоответствия два командира батальонов были взяты под арест и вывезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно, сотрудниками фсб). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна.
Это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, которые по разным причинам попали в "черный список". Установлено, что после общения с сотрудниками фсб в неизвестном направлении вывезен эдуард басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны днр". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы россии применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - заявляет ГУР МО.
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