Генштаб ВСУ: в Херсоне россияне распространяют листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами
Им нужно захватить хоть что-то к 9-му мая
фото - фейсбук
Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации с фронта по состоянию на 18:00 16.04.2022. В сводке говорится о том, что российские оккупанты пытаются навязать жителям Херсона мирное сосуществование путем распространения листовок.
"В Херсоне российско-оккупационная администрация распространяет агитационные листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. Продолжается устрашение и террор мирного населения.
Враг пытается установить полный контроль над территорией Херсонской области и удержать занятые позиции", - говорится в сообщении.
Генштаб также напоминает о том, что россияне не отказались от тактики ракетных ударов и артиллерийских обстрелов:
"На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории россии по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины".
Горячие бои ведутся в Харьковской области в районе населённого пункта Изюм:
"На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка", - отметил Генштаб.
Популярное сейчас
- Россияне снова атаковали Киев. Есть погибший
- 39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 23:55 Украинские Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- 23:40 Украинские На Донецком и Луганском направлениях силы ООС отразили десять атак врага
- 23:21 Украинские После дневных обстрелов Харькова десять человек погибли, более тридцати получили ранения