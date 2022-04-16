Генштаб ВСУ: в Херсоне россияне распространяют листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами

Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации с фронта по состоянию на 18:00 16.04.2022. В сводке говорится о том, что российские оккупанты пытаются навязать жителям Херсона мирное сосуществование путем распространения листовок.

"В Херсоне российско-оккупационная администрация распространяет агитационные листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. Продолжается устрашение и террор мирного населения. Враг пытается установить полный контроль над территорией Херсонской области и удержать занятые позиции", - говорится в сообщении.

Генштаб также напоминает о том, что россияне не отказались от тактики ракетных ударов и артиллерийских обстрелов:

"На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории россии по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины".

Горячие бои ведутся в Харьковской области в районе населённого пункта Изюм: