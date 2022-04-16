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Генштаб ВСУ: в Херсоне россияне распространяют листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами

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Им нужно захватить хоть что-то к 9-му мая

Генштаб ВСУ: в Херсоне россияне распространяют листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами

фото - фейсбук

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Генеральный штаб ВСУ докладывает о ситуации с фронта по состоянию на 18:00 16.04.2022. В сводке говорится о том, что российские оккупанты пытаются навязать жителям Херсона мирное сосуществование путем распространения листовок.

"В Херсоне российско-оккупационная администрация распространяет агитационные листовки с призывами к мирному сосуществованию с оккупантами. Продолжается устрашение и террор мирного населения.

Враг пытается установить полный контроль над территорией Херсонской области и удержать занятые позиции", - говорится в сообщении.

Генштаб также напоминает о том, что россияне не отказались от тактики ракетных ударов и артиллерийских обстрелов:

"На Северском направлении противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Не исключается, что оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории россии по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины".

Горячие бои ведутся в Харьковской области в районе населённого пункта Изюм:

"На Изюмском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка", - отметил Генштаб.

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В статье: война с Россией
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