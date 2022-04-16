Мазур: Тимощук, Ордец и Иванисеня не заслуживают того, чтобы о них говорили

Украинский защитник "Эстерсунда" Мирослав Мазур поделился мнениями о футболистах, которые остались играть в России.

– Ракицкий и Полярус покинули российские клубы. Тимощук, Ордец и Ивенисеня остались. Какое твое мнение об этих троих.

– Я не могу что-нибудь судить о них, что-то говорить. Для меня эти люди показали всей Украине, кто они. Если взять Тимощука, который был легендой сборной Украины, который сыграл очень много матов за сборную и так себя ведет, то о чем здесь говорить? Здесь не о чем говорить.

Мне, если честно, не хочется о таких людях говорить. Они просто не заслуживают того, чтобы о них говорили, – сказал Мазур.