За сутки россияне повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области
Оккупанты продолжают массированно уничтожать мирную инфраструктуру
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об актуальной ситуации в регионе.
За последние сутки российские оккупанты нанесли много ударов по инфраструктуре, в частности, враг повредил десять объектов, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске.
Также частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.
"Русский мир" – это уничтожение населения и объектов инфраструктуры. Так, вчера вечером был открыт огонь по рынку в Северодонецке, занялись несколько магазинов и кафе. Сегодня днем – по местам торговли в Лисичанске. Там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно. После обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти. Также повреждено здание лечебного учреждения в Привилле.", – рассказал Сергей Гайдай.
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