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За сутки россияне повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области

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Оккупанты продолжают массированно уничтожать мирную инфраструктуру

За сутки россияне повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об актуальной ситуации в регионе.

За последние сутки российские оккупанты нанесли много ударов по инфраструктуре, в частности, враг повредил десять объектов, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске.

Также частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.

"Русский мир" – это уничтожение населения и объектов инфраструктуры. Так, вчера вечером был открыт огонь по рынку в Северодонецке, занялись несколько магазинов и кафе. Сегодня днем ​​– по местам торговли в Лисичанске. Там, где в субботу, даже во время войны, многолюдно. После обстрела пламя распространилось на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе, загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти. Также повреждено здание лечебного учреждения в Привилле.", – рассказал Сергей Гайдай.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергей Гайдай

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