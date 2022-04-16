За сутки россияне повредили 10 объектов инфраструктуры в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал об актуальной ситуации в регионе.

За последние сутки российские оккупанты нанесли много ударов по инфраструктуре, в частности, враг повредил десять объектов, в том числе нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске.

Также частично или полностью разрушены еще 26 объектов. Среди них 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.