За 16 апреля было эвакуировано 1 449 человек

Вице-премьер-министр Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за субботу, 16 апреля.

За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек.

Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехал 1 381 человек. Из них: 70 человек из Мариуполя и 1211 человек из городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек.

Из-за плотных и массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация людей из Лисичанска.