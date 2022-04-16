За 16 апреля было эвакуировано 1 449 человек
Россияне сорвали эвакуацию в Лисичанске
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Вице-премьер-министр Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за субботу, 16 апреля.
За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек.
Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехал 1 381 человек. Из них: 70 человек из Мариуполя и 1211 человек из городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек.
Из-за плотных и массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация людей из Лисичанска.
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