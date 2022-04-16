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В Сумской области после российского вторжения нашли остатки химического оружия

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Также химикаты, по информации от Азова, русские использовали в Мариуполе

В Сумской области после российского вторжения нашли остатки химического оружия

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Мер Тростянца Юрий Бова сообщил, что после пребывания в Сумской области российских оккупационных войск в селе Белка обнаружены остатки химического оружия.

Речь идет о зарине и других веществах.

Ранее об использовании россиянами химического оружия в Мариуполе сообщал полк Азов. Однако официального подтверждения от украинской власти не было.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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